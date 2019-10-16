Более 10 тысяч квадратных метров жилья потеряла мэрия из-за слабых юристов

Более 10 тысяч квадратных метров жилья потеряла мэрия Бишкека из-за слабого юридического сопровождения процедуры выделения участков. Об этом на круглом столе сообщил вице-мэр Азизбек Алымкулов.

Он сообщил, что в разное время муниципалитет выделял земли в аренду под строительство. Делалось это без конкурса. Но компании обязались выделить мэрии часть помещений в уже готовых зданиях. Но не сделали этого.

«По итогам инвентаризации выяснилось, что таких объектов — около 30. К сожалению, решениями судов пункты о возвратности были отменены. Мэрия потеряла около 10 тысяч квадратных метров жилой площади. Это результат слабой работы юридической службы мэрии и интересы недобросовестных арендаторов», — отметил он.

Вице-мэр рассказал, что делает муниципалитет в этом направлении.

«Недавно мэрия и компания East Mail Service («Ист Мэйл Сервис») подписали соглашение, что после завершения строительства компания передаст 10 процентов жилой площади мэрии. Это около 3 тысяч квадратных метров», — сообщил Азизбек Алымкулов.