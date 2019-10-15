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Общество
Сюжет: Безопасный город

«Безопасный город». Карта перекрестков, где появятся новые камеры

В 2020 году в Кыргызстане начнут реализовывать второй этап проекта «Безопасный город». Новые камеры появятся более чем на 200 перекрестках страны.

Оборудование будет ставить китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Госкомитет информационных технологий и связи уже заключил с ней договор.

1

 Камеры в Бишкеке

В Бишкеке новые камеры установят еще на 44 перекрестках. В том числе в центре Бишкека камеры появятся на пересечении улиц Ибраимова — Фрунзе, Шопокова — Жумабека, Московской — Тоголока Молдо, Киевской — Ибраимова, Киевской — Абдрахманова, проспекта Жибек Жолу — улицы Ибраимова и других перекрестках.

2

 Камеры в Кыргызстане

Второй этап охватит все области страны, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта. Всего будет установлено около 3 тысяч камер различного типа.
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