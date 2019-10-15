Россия передала Кыргызстану мобильную лечебно-диагностическую клинику

Россия передала Кыргызстану еще одну мобильную лечебно-диагностическую клинику. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, торжественная церемония передачи прошла в Москве. Мобильную клинику отправят в Баткенскую область.

Фото пресс-центра Минздрава. Россия передала Кыргызстану мобильную клинику

Ранее передано еще четыре клиники. С их помощью проводятся профилактические осмотры в четырех областях страны: Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Ошской.

«Благодаря этому проекту население республики из труднодоступных регионов, не имеющее доступа к различным медицинским услугам, может получать своевременную информацию о симптомах, путях передачи инфекционных заболеваний. Пациенты также могут пройти на месте бесплатные освидетельствование и тестирование на ряд инфекционных заболеваний, уровень сахара, УЗИ- обследование внутренних органов», — отметил заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев.