Главное бизнес-событие осени. В Бишкеке пройдет встреча в формате мастер-классов

В Бишкеке состоится встреча в формате мастер-классов для предпринимателей, инвесторов, стартапов и действующих бизнесов Кыргызстана.

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Такой формат успешно себя зарекомендовал в странах, в которых работает команда TopSales: Казахстане, Польше, Португалии, на Украине.

В Бишкеке выступят два топ-спикера: Асем Кузенбаева с мастер-классом «Как стать лидирующей компанией на рынке и войти в топ-3» и Анна Осипова — «Где привлечь инвестиции в бизнес, оценить свой проект и представить его инвестору».

В мероприятии примут участие самые активные игроки рынка самых разных секторов экономики.

Билеты на бизнес-встречу можно приобрести через сайт topsales.kg.

Бизнес-встреча пройдет 24 октября в «Асанбай-центре», начало в 13.30.

Телефон для справок 0551900999.

24.kg является информационным партнером мероприятия.