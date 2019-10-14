Главное бизнес-событие осени. В Бишкеке пройдет встреча в формате мастер-классов

В Бишкеке состоится встреча в формате мастер-классов для предпринимателей, инвесторов, стартапов и действующих бизнесов Кыргызстана.
Такой формат успешно себя зарекомендовал в странах, в которых работает команда TopSales: Казахстане, Польше, Португалии, на Украине.
В Бишкеке выступят два топ-спикера: Асем Кузенбаева с мастер-классом «Как стать лидирующей компанией на рынке и войти в топ-3» и Анна Осипова — «Где привлечь инвестиции в бизнес, оценить свой проект и представить его инвестору».
В мероприятии примут участие самые активные игроки рынка самых разных секторов экономики.
Билеты на бизнес-встречу можно приобрести через сайт topsales.kg.
Бизнес-встреча пройдет 24 октября в «Асанбай-центре», начало в 13.30.
Телефон для справок 0551900999.
24.kg является информационным партнером мероприятия.