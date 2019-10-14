Центр Бишкека останется без холодной воды. Какие школы и детсады закроют

В центре Бишкека завтра, 15 октября, отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, воду отключат с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном проспектами Манас, Чуй, Жибек Жолу и улицами Турусбекова, Журнальной, Баялинова, Рыскулова, Фучика, рекой Ала-Арчой и линией железной дороги.

Причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях.

Завтра не будут работать: детские сады № 73, 58, 72, 8, 165, 167, 22, «Жылдыз»;

специальный детский сад № 164;

школы № 68, 31, 9; 13, 8, 2, 19.

С 10.00 до 15.00 не будет холодной воды в квадрате, ограниченном улицами Байтика Баатыра, Медерова, Ахунбаева и рекой Ала-Арчой. Давление снизят в районе, ограниченном улицами Медерова, Абая, Байтика Баатыра и Горького.