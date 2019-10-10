Началась регистрация на участие в хакатоне. Победители получат грант в $20 тысяч

Началась регистрация на участие в хакатоне SanaripThon. Победители получат инвестиционный грант в размере до $20 тысяч, чтобы воплотить свою идею в жизнь.

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики совместно c общественным фондом «Гражданская инициатива интернет-политики», фондами «СекДев» и «Сорос — Кыргызстан», Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке объявляет конкурс для команд на участие в SanaripThon.

Общий инвестиционный фонд составляет $41 тысячу.

SanaripThon — это трехдневный хакатон идей и технологий, в котором команды будут соревноваться в создании уникальных практических решений, направленных на решение одной из трех проблем цифрового гражданства в Кыргызстане.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте.

Заполните заявку сейчас: для команды здесь, индивидуальная — здесь.

Заявки принимаются онлайн до 19 октября. Отобранные команды и индивидуальные участники будут уведомлены о своем праве на участие до 21 октября.

SanaripThon пройдет 23-25 октября.

24.kg является информационным партнером мероприятия.