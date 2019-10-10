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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Проверить все достигнутые с Таджикистаном соглашения предлагают депутаты Лейлека

Необходимо провести инвентаризацию всех соглашений по делимитации и демаркации спорных участков государственной границы с Таджикистаном. Об этом заявлено сегодня на собрании народных избранников всех айыльных кенешей Лейлекского района Баткенской области.

Депутаты предлагают правительству Кыргызстана провести тщательный анализ всех договоренностей, достигнутых с властями РТ.

«Если есть соглашения, которые не соответствуют суверенным интересам КР, то стоит подписавших их лиц привлечь к ответственности», — заявили они и отметили необходимость конкретных мер для разрешения пограничных споров с Таджикистаном.

Депутаты местных кенешей собрались обсудить приграничные проблемы. По их словам, граждане РТ продолжают строительство, осваивая сельскохозяйственные земли.
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