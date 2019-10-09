Министр образования извинился перед учителями за «Отличника образования»

Министр образования и науки Кыргызстана Каныбек Исаков попросил прощения у учителей за ситуацию с вручением звания «Отличника образования» 23-летней учительнице из Оша Бактыгул Жапар кызы. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

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«Я понимаю учителей, которые 30-40 лет работают и не получают наград. С моральной точки зрения считаю ситуацию неправильной и прошу прощения», — сказал министр.

Он опроверг слухи о родстве с юной учительницей, отметив, что узнал о ней из СМИ.

Каныбек Исаков отметил, что награждает не министр, а специальная комиссия МОиН. По его словам, в честь Дня работника образования почетными грамотами и знаком «Отличник образования КР» наградили почти тысячу специалистов. В том числе и Бактыгул Жапар кызы.

«Я не знаю ее. Работаю в этой сфере 25 лет и никогда не давал родным или друзьям наград. Это не в моих принципах. Когда вручали награду 23-летнему педагогу, не учли ее трудовой стаж. Но в положении указано, что можно присвоить звание за конкретное достижение, а ее признали лучшим учителем года. Эта награда не имеет статуса государственной», — пояснил Исаков.

Глава ведомства добавил, что необходимо пересмотреть ведомственное положение о присвоении звания.

Бактыгул Жапар кызы — учительница географии школы № 50 имени Паиза Нышанова, она победитель конкурса «Учитель года — 2019». Окончила Ошский государственный университет, который до недавнего времени возглавлял Каныбек Исаков. Работает в школе с 2017 года.

Это не первый скандал с вручением значка «Отличник образования», разгоревшийся в Кыргызстане. В январе общество негативно восприняло информацию о награждении им депутата Жогорку Кенеша Тазабека Икрамова, педагогический стаж которого всего около двух лет — он преподавал физкультуру в филиале Кыргызского государственного института физический культуры и спорта в Джалал-Абадской области.