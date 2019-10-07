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Общество

В ГКНБ прокомментировали заявление экс-главы «Инфоком» о взятке в $20 тысяч

Госкомитет нацбезопасности не имеет никакого отношения к распространяемому в соцсетях видео с показаниями бывшего директора ГП «Инфоком» Таланта Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

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Экс-глава «Инфоком»: Алина Шаикова дала мне $20 тысяч за лоббирование Garsu

В ведомстве напомнили, что 5 августа Генпрокуратурой в отношении Алины Шаиковой было вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция» УК КР. Экс-глава ГРС объявлена в розыск.

В рамках досудебного производства продолжаются разыскные мероприятия.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилось видео, где экс-глава госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев признался, что бывший председатель ГРС Алина Шаикова якобы дала ему $20 тысяч за лоббирование интересов литовской компании Garsu Pasaulis.

Он рассказал, что дважды встречался с экс-главой ГРС — в декабре 2018-го и январе 2019 года. На первой встрече Алина Шаикова сообщила, что представители Garsu Pasaulis предложили ей оказать содействие в лоббировании интересов компании в рамках тендера по электронным паспортам. Предположительно, в январе 2019 года Таланту Абдуллаеву якобы передали деньги.
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