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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. У ГКНБ есть машина времени?

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов выложил на своей странице в Facebook документ ГКНБ о проведенном конкурсе, направленный в Государственную экспертную службу, который датирован 27 июля 2018 года. Сам конкурс должен был пройти только через три дня после этой даты. Юриста возмутил тот факт, что в своем письме ГКНБ предопределяет итоги конкурса, о которых знать не мог. 

«Документ свидетельствует о том, что наши органы национальной безопасности, видимо, располагают машиной времени. Как видно из документа, следователь ГКНБ 27 июля 2018 года пишет в государственную экспертную организацию о результатах конкурса, который пройдет через три дня, как об уже свершившемся факте. И действительно, так все и произошло, как было предсказано ГКНБ», — пишет адвокат Токтакунов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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