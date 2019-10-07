Метал-группа из Польши даст концерт в Бишкеке. Будет и автограф-сессия

Польская группа Vader, несмотря на все трудности и отмену концертов в Казахстане, 9 октября выступит в Бишкеке в рамках мирового тура Message to the North.
Vader — легенда польской тяжелой сцены, дэт/треш-метал-титаны c 35-летней историей.
С группой мирового уровня выступит еще один польский коллектив Thy Disease.
В Бишкеке музыканты представят новые композиции из недавно вышедшего EP Thy Messenger и грядущего полноценного альбома. Конечно же, не обойдется и без классических боевиков группы за всю ее 35-летнюю карьеру.
Желающие могут дополнительно приобрести билет на автограф-сессию.
По вопросам приобретения билетов на концерт и автограф-сессию звоните по телефонам 0700156867, 0555922776.
Концерт пройдет в клубе «Ретро-Метро». Начало в 19.00.
24.kg является информационным партнером концерта.