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Общество

Метал-группа из Польши даст концерт в Бишкеке. Будет и автограф-сессия

Польская группа Vader, несмотря на все трудности и отмену концертов в Казахстане, 9 октября выступит в Бишкеке в рамках мирового тура Message to the North.

Vader — легенда польской тяжелой сцены, дэт/треш-метал-титаны c 35-летней историей.

С группой мирового уровня выступит еще один польский коллектив Thy Disease.

В Бишкеке музыканты представят новые композиции из недавно вышедшего EP Thy Messenger и грядущего полноценного альбома. Конечно же, не обойдется и без классических боевиков группы за всю ее 35-летнюю карьеру.

Желающие могут дополнительно приобрести билет на автограф-сессию.

По вопросам приобретения билетов на концерт и автограф-сессию звоните по телефонам 0700156867, 0555922776.


Концерт пройдет в клубе «Ретро-Метро». Начало в 19.00.

24.kg является информационным партнером концерта.
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