Школьные автобусы. Мэрия Бишкека не нашла детей для проекта

Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова рассказала 24.kg, почему муниципалитет не смог запустить школьные автобусы.

По ее словам, проект отрабатывали в прошлом году. Рассчитывали охватить около 12 общеобразовательных учреждений, где отмечались наибольшие пробки во время начала и окончания уроков. Автобус выделили из автопарка. Утром и в обед он забирал бы детей, а в промежутки возвращался на линию.

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«Сделали презентацию, посчитали стоимость проезда. В месяц на ребенка получалось чуть более 200 сомов. Школьный проездной стоит 175 сомов, поэтому сильно дороже автобус быть не может», — пояснила Гуля Алмамбетова.

«Чаще всего привозят младшеклассников, стали обращаться к родителям по спискам. Сначала встретили одобрение, но, как только построили маршрут (начиная с микрорайона № 12), родители начали отказываться. Так проект спустили на тормозах», — добавила она.

Над проектом работал муниципалитет. Однако мы не собрали даже 10 детей, чтобы запустить его экспериментально. Гуля Алмамбетова

После происшествия в селе Кун-Туу, где под колесами автобуса № 18 погиб пятиклассник, в обществе заговорили о запуске школьных автобусов.