В некоторых районах Бишкека отключат воду. Какие детсады и школы закроют

В некоторых районах Бишкека завтра, 8 октября, не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Белинский» с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Турусбекова, Баялинова, Абдрахманова и проспектами Манаса и Жибек Жолу.

Воды не будет: детские сады № 28, 57, 75;

школы № 27, 75, 33;

частные детские сады: Junior Land, «Крепыш», «Антошка», «Антошка плюс», «Айкол».

Столичные школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.