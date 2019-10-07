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Общество

В некоторых районах Бишкека отключат воду. Какие детсады и школы закроют

В некоторых районах Бишкека завтра, 8 октября, не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Белинский» с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Турусбекова, Баялинова, Абдрахманова и проспектами Манаса и Жибек Жолу.

Воды не будет:

  • детские сады № 28, 57, 75;
  • школы № 27, 75, 33;
  • частные детские сады: Junior Land, «Крепыш», «Антошка», «Антошка плюс», «Айкол».

Столичные школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
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