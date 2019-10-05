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Общество

Художница и ее ученики. В Бишкеке открылась выставка Екатерины Гуляевой

Фото 24.kg. Екатерина Гуляева

В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась экспозиция Екатерины Гуляевой.

Поздравить с таким событием ее пришли друзья, ученики, мама, а также живописцы Таалайбек Усубалиев и Константин Шкурпела.

Мэтры пожелали художнице дальнейших успехов.

Представлены работы нескольких периодов жизни художницы, что сразу видно по настроению полотен. Картины выполнены в техниках акварели, пастели и графики.

Екатерина Гуляева представила и несколько работ учеников, которыми, по ее словам, она очень гордится.

Выставка продлится до 9 октября.

На первом этаже комплекса можно посетить персональную выставку Табылды Коомбаева.

Более 40 живописных работ, выполненных в технике пастели. Продлится до 15 октября.
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