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Общество

В Бишкеке открылась выставка Абдысадыра Турусбекова, чей стиль удивляет

Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева сегодня открылась выставка Абдысадыра Турусбекова.

Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль.

Абдысадыр Турусбеков родился в 1953 году в селе Арал Таласского района одноименной области. В 1977-м окончил Художественное училище имени Семена Чуйкова во Фрунзе. Его картины находятся в музеях и частных коллекциях в Германии, Франции, Турции.

Когда говорят о его творчестве, выделяют синтез западного и восточного художественного мышления, который осуществлен на новом, ранее невиданном уровне. Гармоничное равновесие в картинах достигается с помощью умелого использования цвета и формы, создаются композиции со сложной иерархией цветовых элементов.

Наиболее художественное решение цветовых задач, а также глубокое знание законов композиции позволили Абдысадыру Турусбекову выработать свой неповторимый стиль.

Выставка продлится до 20 октября.
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