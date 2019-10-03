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Общество

Велодорожка, брусчатка с подсветкой. Что еще обещает мэрия на мини-Арбате

Еще летом мэрия Бишкека пообещала, что в столичном микрорайоне «Восток-5» появится свой мини-Арбат. Проект разработали в начале июля. Уже к концу августа городские власти начали снимать старую брусчатку, убирать павильоны и расчищать территорию для нового сквера.

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В начале сентября на место будущего бишкекского «Арбата» привезли технику и приступили к строительным работам. Сейчас на месте задействовано 15 единиц техники и трудятся около 150 рабочих.

По словам Акима Свердловского района Мурата Осмонова, работы уже завершены на 30 процентов. Самое сложное — уложить брусчатку.

«Сейчас здесь работают три службы — Зеленхоз, Тазалык и Бишкекасфальтсервис. В день выходит 150-200 человек. Все зависит от погодных условий. На влажный песок брусчатку не кладут», — говорит Мурат Осмонов.

На благоустройство зоны отдыха из городского бюджета выделено 19 миллионов сомов. Чиновники рассказали, что эти деньги потратят на укладку брусчатки, посадку деревьев и оплату труда.

«Мы планируем закончить укладку брусчатки к 10 октября. Как только завершат эту работу, будем асфальтировать тротуары и сажать деревья», — рассказал глава администрации.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов рассказал, что при благоустройстве микрорайона планируется сделать пешеходную дорожку с подсветкой по улице 7 Апреля от проспекта Чуй до Линейной. На этом же участке местные власти намерены заасфальтировать тротуары.

«Здесь предусмотрено освещение и полное озеленение. Я думаю, что это будет живое пространство вокруг микрорайона. В будущем мы хотим сделать тут спортивные и детские площадки», — сказал мэр.

На новом «Арбате» также будет велодорожка и дизайнерские скамейки. Автотранспорт, обещает глава района, на тротуар заезжать не будет — парк оградят от машин.

Все работы закончат к концу октября, обещают в мэрии. Открытие мини-Арбата планируется на ноябрь.
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