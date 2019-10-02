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Общество

Встаньте и идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей

Пользователи социальных сетей распространили скриншот с комментариями еще одной племянницы экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. На днях она отпраздновала свой 18-й день рождения в отеле Hyatt Regency Bishkek, мероприятие активно обсуждается в соцсетях.

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Родственница бывшего чиновника ответила пользователям соцсетей. По ее словам, судебного решения о происхождении богатств ее семьи еще нет. «То, как мой отец заработал свои деньги, вас тревожить никоим образом не должно», — написала Назик Матраимова.

«Если человек может себе позволить своей любимой дочке сделать такой подарок, почему бы и нет? 25 тысяч евро в нашей стране можно заработать при желании за два месяца», — отметила она.

Бояться мне нечего. Ни вы, ни ЖК, ни президент не могут упрекнуть, грубо говоря, сказать что-то плохое в сторону моей семьи. Мягко скажем, они наши друзья.

Назик Матраимова
Она призывает пользователей соцсетей встать с дивана и начать работать «вместо того, чтобы копаться в чужом белье».

Напомним, что 30 сентября в социальных сетях распространилось видео с празднования дня рождения племянницы экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Свое совершеннолетие девушка отпраздновала в отеле Hyatt Regency Bishkek.
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