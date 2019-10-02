Детсады и школы не будут работать. В некоторых районах Бишкека отключат воду

В некоторых районах Бишкека завтра, 3 октября, не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Северный» и городских водопроводных сетях.

Воды не будет с 9.00 до 19.00 в районе, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арчой.

В мэрии отметили, что школы и детские сады, в которые прекратят подачу питьевой воды, работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

В район отключения попали: