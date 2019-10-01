«Валите в Рашку». Верховный суд поставил точку в деле Темира Болотбека

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе приговор районного и Бишкекского городского судов о невиновности Темира Болотбека, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гражданский активист Рита Карасартова.

«Прокуроры посчитали, что мнение экспертов комплексной комиссии — только их мнение, а вот первоначальное заключение, которое говорило о наличии призыва к разжиганию межнациональной розни, весомо и обосновано. Поэтому они просили отменить решения первой и второй инстанций», — отметила она.

Напомним, что в январе 2018 года пользователь социальной сети Facebook Темир Болотбек предложил «фанатам совка свалить в Рашку». Его возмутило, что другой пользователь социальной сети известный журналист Дина Маслова восхитилась домами советской постройки.

Позже ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Темир Болотбек не признал вины. Первомайский районный и Бишкекский городской суды оправдали его.