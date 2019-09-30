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Общество
Сюжет: Безопасный город (383)

«Безопасный город». Премьер-министр назвал первый этап проекта успешным

Фото аппарата правительства. Церемония награждения

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев наградил сотрудников государственных органов за вклад в реализацию первого этапа проекта «Безопасный город». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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Глава кабинета министров отметил, что, несмотря на критику, они смогли решить задачу, польза которой очевидна.

«Должен сказать, что наша позиция всегда была однозначной — проект необходим обществу. Его реализацию поддержал президент. Сам тендер прошел открыто и прозрачно. Сегодня смело можно сказать, что первый этап «Безопасного города» реализован успешно», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр отметил, что после запуска проекта наблюдаются положительные результаты на дорогах Бишкека и отдельных участках автомобильных дорог Чуйской области.

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«Самое главное достижение — снизилась аварийность и смертность при дорожно-транспортных происшествиях. В целом общество положительно отнеслось к проекту. Вносится вклад в формирование культуры вождения, повышается ответственность и дисциплинированность всех участников дорожного движения. Да, есть замечания, по некоторым мы уже реагируем. К примеру, будут снижены размеры штрафов за незначительные виды нарушений Правил дорожного движения. Вместе с тем размеры штрафов за грубое нарушение ПДД остаются прежними», — сказал он.

«Особую благодарность хочу выразить представителям средств массовой информации за своевременное и открытое освещение хода реализации проекта «Безопасный город». Сейчас мы приступаем ко второму этапу. В рамках его реализации планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных — на основных участках стратегических дорог страны», — констатировал глава правительства.
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