Главный бренд страны. В Кыргызстане ширдаки и ала-кийизы рискуют исчезнуть

В Кыргызстане важно сохранить традиционные войлочные ковры — ширдаки и ала-кийизы. Об этом сегодня на круглом столе сообщила эксперт по развитию традиционных ремесел Динара Чочунбаева.

По ее словам, бум на ширдаки начался в 1990-е, когда открылись границы. Приехавшим в республику иностранцам очень понравились эти ковры и их уникальные узоры. Спрос на них высок по сей день. Их покупают почти вся Европа и США. Есть фирменные магазины в Нидерландах и Швейцарии.

По очень условным подсчетам, только в Нарынской области изготовлением ширдаков заняты 700 ремесленников. Динара Чочунбаева

На ала-кийизы в настоящее время спроса нет. В ряде стран ковры с похожей технологией изготовления уже исчезли. «У нас по технике ала-кийиза теперь делают панно, предметы интерьера, модные аксессуары, произведения искусства, игрушки и одежду», — отметила эксперт по развитию традиционных ремесел.

Усредненный портрет производителя войлочных ковров — женщина старше 50 лет из сельской местности. Для некоторых это семейный бизнес, другие трудятся в кооперативах.

Для войлочных ковров нужна шерсть местной породы овец. Но ее скупают оптовики и экспортеры. Ремесленникам почти не достается. Уходят из жизни мастера, а молодежи мало. Знания перенимают в основном в семье. В вузах такое не преподают.

«Ремесленников поддерживают неправительственные организации на международные гранты. Государство помогает только с проведением фестиваля ширдаков. Повысить у людей понимание важности традиционной культуры помогли Всемирные игры кочевников, — сказала Динара Чочунбаева. — Нужна серьезная господдержка — программы, финансирование, гранты, беспроцентные кредиты. Только так можно сохранить искусство изготовления войлочных ковров. Они самый известный международный бренд Кыргызстана».