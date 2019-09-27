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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (257)

Сообщать населению об опасном уровне загрязнения воздуха предлагают экологи

Население необходимо информировать о загрязнении воздуха и его влиянии на здоровье. Об этом на Бишкекском экологическом форуме сообщила представитель организации «Мувгрин» Бактыгуль Стакеева.

Она отметила, что во многих странах мира при повышенном уровне загрязнения воздуха закрывают школы, промышленные предприятия. «Каждый из нас может сделать выбор, например в еде, но это нельзя сделать с воздухом. Мы все им дышим», — отметила она.

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Бактыгуль Стакеева напомнила, что организация проводит общественный мониторинг загрязнения, результаты в реальном времени отображаются онлайн. «Мы измеряем только по мелкодиспенсерным частицам PM 2.5. Их опасность в том, что они проникают в кровеносные сосуды», — отметила она.

Эксперт добавила, что население редко задумывается об опасности для здоровья.

«Необходимо информировать людей, когда смог, когда идет высокий уровень загрязнения. В этом случае люди, особенно из групп риска, смогут принять меры для минимизации риска. В частности надевать маски, сократить время пребывания в загрязненных районах», — отметила она.
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