Премьерой спектакля «Вишневый сад» открылся театральный фестиваль в Бишкеке

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева открылся VI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE.

В течение недели зрители смогут посмотреть режиссерские и актерские работы, ставшие популярными в разных городах и странах. В программе постановки из Швеции, Молдовы, России, Казахстана и Кыргызстана.

Открылся театральный форум премьерой Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева «Вишневый сад» режиссера из РФ Татьяны Захаровой.

Театр обратился к творчеству Антона Чехова сознательно, понимая всю сложность этой работы. Современность пьесы — в идее неизменности сущности человека, его желаниях, страстях, воспоминаниях, иногда затмевающих настоящее. Идея спектакля — человек в пространстве и времени. О непрожитых жизнях, о невозможности вернуться в прошлое и изменить его.

У вас есть еще несколько дней, чтобы посетить спектакли. Те, кто побывал на IMPULSE, уже не пропускают ни один фестиваль. Атмосфера там особенная.

Программа фестиваля:

26 сентября — «Соло из оркестровой ямы» (Мальме, Швеция). Исполняет Элиас Файнгерш (Театр КЕФ);

27 сентября — Зиновий Сагалов «Три жизни Айседоры Дункан». Режиссер Мария Пальницкая. Исполняет Яна Лазарь (Молдова);

28 сентября — Сергей Есенин «Пугачев. Рождение». Режиссер Алексей Шемес (Россия). Исполняет Марат Амираев;

29 сентября — Федор Достоевский «Малявочка». Автор и исполнитель Павел Курочкин, «Ведогонь-Театр» (Москва, Россия).

Начало спектаклей в 19.00. Стоимость билетов — 300 сомов.