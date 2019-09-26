16:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Премьерой спектакля «Вишневый сад» открылся театральный фестиваль в Бишкеке

Фото Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева. «Вишневый сад»

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева открылся VI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE.

В течение недели зрители смогут посмотреть режиссерские и актерские работы, ставшие популярными в разных городах и странах. В программе постановки из Швеции, Молдовы, России, Казахстана и Кыргызстана.

Открылся театральный форум премьерой Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева «Вишневый сад» режиссера из РФ Татьяны Захаровой.

Театр обратился к творчеству Антона Чехова сознательно, понимая всю сложность этой работы. Современность пьесы — в идее неизменности сущности человека, его желаниях, страстях, воспоминаниях, иногда затмевающих настоящее. Идея спектакля — человек в пространстве и времени. О непрожитых жизнях, о невозможности вернуться в прошлое и изменить его.

У вас есть еще несколько дней, чтобы посетить спектакли. Те, кто побывал на IMPULSE, уже не пропускают ни один фестиваль. Атмосфера там особенная.

Программа фестиваля:

  • 26 сентября — «Соло из оркестровой ямы» (Мальме, Швеция). Исполняет Элиас Файнгерш (Театр КЕФ);
  • 27 сентября — Зиновий Сагалов «Три жизни Айседоры Дункан». Режиссер Мария Пальницкая. Исполняет Яна Лазарь (Молдова);
  • 28 сентября — Сергей Есенин «Пугачев. Рождение». Режиссер Алексей Шемес (Россия). Исполняет Марат Амираев;
  • 29 сентября — Федор Достоевский «Малявочка». Автор и исполнитель Павел Курочкин, «Ведогонь-Театр» (Москва, Россия).

Начало спектаклей в 19.00. Стоимость билетов — 300 сомов.
Ссылка:
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Жамал Сейдакматовой 80 лет. В Оше открылся Международный театральный фестиваль
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, фестиваль, концерты
Афиша Бишкека на выходные: выставки, лекции, спектакли
Коллекцию дизайнера из Кыргызстана покажут на фестивале «Этноподиум» в Иркутске
Афиша Бишкека на неделю: лекции, концерты, выставки
Смешные истории о любви рассказали в Бишкеке актеры старейшего драмтеатра России
Афиша Бишкека на выходные: выставки, концерты, спектакли
Фестиваль коммуникаций Red Jolbors объявил спикеров и темы лекций
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, спектакли, семинары
Афиша Бишкека на выходные: встречи, выставки, концерт
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бизнес
В&nbsp;сети O!Store стартовала новая СКИДКА на&nbsp;смартфоны В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз
Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в&nbsp;Джалал-Абаде. Что это такое? Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?
12&nbsp;госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику 12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику