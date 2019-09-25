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Общество

Депутат Жанар Акаев скрыл от налоговой свой бизнес

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев скрыл в своей декларации, что является учредителем и руководителем торговой компании. Об этом сообщает Economist.kg со ссылкой на сайт «Декларатор».

Если верить декларациям, поданным Акаевым за три года — с 2015 по 2017 год, у нардепа нет абсолютно ничего, кроме денежного дохода. Не имеется у него ни квартир, ни машин, более того — у его ближайших родственников тоже нет имущества. Декларации просто пусты.

В 2015 году Акаев заработал всего 239,4 тысячи сомов. В 2016 и 2017 годах его доходы резко увеличились и достигли 648 и 673 тысяч сомов соответственно. Всего за три года депутат заработал чуть больше 1,5 миллиона сомов.

Однако на самом деле за парламентарием с мая 2014 года числится ОсОО «Акаев идея». Он является его учредителем и руководителем. По данным Министерства юстиции, компания занимается оптовой неспециализированной торговлей и зарегистрирована 6 мая 2014 года. А в октябре 2015-го Жанар Акаев вступил в должность депутата и должен был прекратить любую коммерческую деятельность.

За пять лет фирма «Акаев идея» не выплатила ни сома в бюджет страны. Таковы данные портала «Открытый бюджет». В качестве юридического адреса компании числится обычная жилая квартира в 10-м микрорайоне Бишкека.

Карточка Акаева в базе данных Государственной налоговой службы почти так же чиста, как и его декларации. Адрес указан как: Ошская область, Алайский район и более ничего.
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