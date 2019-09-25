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Общество

Ученицы в школах Кыргызстана не должны носить хиджабы. Ответ Госкомрелигий

В Кыргызстане ученицы в школах не должны носить хиджабы. Об этом заявил на заседании парламента замглавы Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев.

Но депутата Кожобека Рыспаева этот ответ не устроил. «Я и без вас знаю, дорогой мой, что в светских школах нельзя носить хиджабы. Но носят же. Я спрашиваю, что вы, ваша организация делаете, чтобы наши девочки не ходили замотанные на всю голову, чтобы только одни глаза оставались?» — поинтересовался парламентарий.

Но Закир Чотаев посоветовал адресовать вопрос Министерству образования и науки. Другой нардеп Бекен Сыдыгалиев спросил, почему в Кыргызстане прибывшие из-за границы наши граждане, кто прошел обучение в религиозных учреждениях, ходят в длинных рубашках, носят бороды.

«Но мы же не можем указывать, кому и как одеваться. Но эта тенденция пошла на спад. Сейчас миссионеры предпочитают носить кыргызский национальный головной убор и длинный халат», — сказал Закир Чотаев.

Отметим, в Кыргызстане прошли регистрацию 2 тысячи 905 религиозных организаций. 2 тысячи 324 из них — мечети и 92 — медресе. 
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