Митинг торговцев Ошского рынка. К участникам вышел мэр Бишкека Азиз Суракматов

В Бишкеке у здания мэрии проходит митинг торговцев Ошского рынка.

Участники акции протеста согласились отправить своих представителей на встречу с мэром столицы Азизом Суракматовым.

Тридцать человек зашли в зал заседаний. Они заявили, что не намерены разговаривать с председателем правления ЗАО «Берекет» Болотом Бегалиевым.

Азиз Суракматов вышел к делегированным от акции протеста участникам и выслушал их. Градоначальнику рассказали, что Болот Бегалиев взял в аренду муниципальную землю в 2010 году и на этом участке построил торговый комплекс.

Сейчас, по словам торговцев, людей выгоняют с их рабочих мест.

«Люди купили контейнеры за несколько тысяч долларов. Они взяли кредит. Теперь от нас хотят, чтобы мы переехали в этот торговый центр. Однако там арендная плата выше, чем была изначально. Кроме того, мы сидим без света на своих местах», — говорят митингующие.

Председатель правления ЗАО Болот Бегалиев рассказал, что те места, где сейчас торгуют люди, предназначены для многоярусной автостоянки. Он добавил, что торговцы сами не хотят переезжать, хотя им предоставляют лучшие условия и за ту же арендную плату.

Это не первый митинг торгующих на Ошском базаре. В апреле торговцы рынка «Берекет универсал» тоже вышли на акцию протеста. Они выступали против закрытия рынка.