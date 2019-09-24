От посольства Германии с любовью. Два концерта джаза: бесплатно в Оше и Бишкеке

Для любителей джаза в Кыргызстане есть хорошая новость. В Бишкек приезжает известная джазовая певица и композитор Йоханна Шнайдер, которая совместно с известными кыргызскими джаз-музыкантами Бакытом Кыдыкбаевым, Эркином Кыдыкбаевым и Ириной Артющенко проведет два концерта в Бишкеке и Оше. Об этом сообщает посольство Германии в Кыргызстане.

По данным дипмиссии, концерты состоятся 1 октября в 18.30 в Мetro Pub/Concert Hall и 4 октября в 18.00 в Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова.

«Йоханна Шнайдер относится к новому поколению джазовых музыкантов, она успела снискать популярность как у себя не родине, так и далеко за ее пределами. В ее манере исполнения прослеживается влияние таких величайших исполнителей, как Элла Фицджеральд и Билли Холидей. В последние годы музыкальная карьера привела ее в разные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию, Кувейт, Кипр, Финляндию, Эстонию, Францию, Италию и Турцию. Теперь она приезжает в Кыргызстан», — отмечают в посольстве.

Вход на концерты свободный.