Реформа ДПС. На должности в новую патрульную милицию объявят еще один тур

По итогам второго этапа конкурса в Управление патрульной службы милиции прошли 223 человека. Об этом 24.kg сообщил член рабочей группы по реформе МВД Азамат Акенеев.

По его словам, офицерский состав полностью укомплектован.

«В ближайшее время будет объявлен еще один тур. В УПСМ остались вакантными 249 позиций. На них может подавать любой желающий, у которого имеется военный билет», — сказал Азамат Акенеев.

Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.