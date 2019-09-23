30-летие госязыка. Посол Великобритании прочитал стихотворение Алыкула Осмонова

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт поздравил кыргызстанцев с 30-летием государственного языка. Послание появилось в Twitter.

«Выучил это стихотворение Алыкула Осмонова в Таласе. Смысл очень хороший. Учите кыргызский!» — написал дипломат.

Он прочитал стихотворение «Бар болгула».

Бул Алыкул Осмоновдун ырыны Талас шаарында үйрөндүм. Мааниси абдан жакшы деп ойлойм. Кыргыз тилинин үйрөнөйлүү!#кыргызтиликүнү #талас pic.twitter.com/y6T7Slgu97 — Charles Garrett (@BritAmbCGarrett) 23 сентября 2019 г.

Сотрудники посольства США в Кыргызстане прочитали скороговорки на кыргызском языке ко Дню государственного языка.

Ранее Чарльз Гарретт на кыргызском языке поздравил всех с Днем независимости КР.