30-летие госязыка. Посол Великобритании прочитал стихотворение Алыкула Осмонова

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт поздравил кыргызстанцев с 30-летием государственного языка. Послание появилось в Twitter.
«Выучил это стихотворение Алыкула Осмонова в Таласе. Смысл очень хороший. Учите кыргызский!» — написал дипломат.
Он прочитал стихотворение «Бар болгула».
Сотрудники посольства США в Кыргызстане прочитали скороговорки на кыргызском языке ко Дню государственного языка.
Ранее Чарльз Гарретт на кыргызском языке поздравил всех с Днем независимости КР.