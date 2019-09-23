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Общество

30-летие госязыка. Посол Великобритании прочитал стихотворение Алыкула Осмонова

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт поздравил кыргызстанцев с 30-летием государственного языка. Послание появилось в Twitter.

«Выучил это стихотворение Алыкула Осмонова в Таласе. Смысл очень хороший. Учите кыргызский!» — написал дипломат.

Он прочитал стихотворение «Бар болгула».

Сотрудники посольства США в Кыргызстане прочитали скороговорки на кыргызском языке ко Дню государственного языка. 

Ранее Чарльз Гарретт на кыргызском языке поздравил всех с Днем независимости КР.
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