От Енисея до Ала-Тоо. Пять фактов о кыргызском языке, которые вы не знали

В Кыргызстане сегодня ровно 30 лет со дня принятия закона о присвоении кыргызскому языку статуса государственного.

Кыргызский язык является одним из древнейших в мире. Он получил широкое распространение через устное народное творчество. Первой письменностью кыргызского народа считается орхоно-енисейская графика.

24.kg собрало пять фактов о государственном языке Кыргызстана.

1Первые упоминания

Фото из интернета

История кыргызов и языка до конца еще не исследована. В разные времена язык упоминается в арабских и китайских источниках, а также на фарси. Не бывает народа без языка. По словам историков, кыргызский впервые упоминается вместе с народом кыргыз в III веке до нашей эры.

2Развитие кыргызского языка

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В Средние века кыргызы использовали язык чагатаев. Некоторые считают, что это древний узбекский язык. Но филологи утверждают, что это литературный язык стран Средней Азии.

Историки делят развитие древнекыргызского языка на три периода: енисейский (VII-XII века), алтайский (XIII-XIV) и тянь-шаньский (XV-XVI).

Язык енисейских кыргызов имеет сходство с хакасским, шорским и кыпчакским языками.

Алтайские кыргызы, кроме хакасского и тувинского, заимствовали некоторые слова и звуки у лобнорского (тюркский язык, входящий в карлукско-хорезмийскую группу).

С принятием ислама в X веке в лексиконе появилось много заимствованных слов из арабского языка. По некоторым данным, их количество в кыргызско-русском словаре К.Юдахина составляет до 5 процентов. Такие слова, как «колхоз», «совхоз» и другие, в обиходе появились в советский период. С приобретением независимости в кыргызский язык вошли слова «демократия», «укук», «эгемендүүлүк».

3В каком диалекте больше литературных слов

Фото из интернета

Как известно, современный литературный язык закрепился в советские годы. По некоторым данным, за основу взяли иссык-кульский говор.

Лингвисты-филологи считают, что в южном диалекте кыргызов больше старых слов, связанных с тюркскими и алтайскими языками, древних окончаний и основ с долгими гласными.

4Первая письменность кыргызов

Фото из интернета

Орхоно-енисейская графика является исторической летописью, доказывающей существование собственного алфавита и языка кыргызского народа. Ее относят к VIII–X векам до нашей эры. Такие записи обнаружены на камнях не только на Енисее, но и на территории современного Кыргызстана. В записях часто употребляются название этноса и многие кыргызские слова.

5О кыргызском алфавите

Фото kloop.kg. Один из первых выпусков газеты «Эркин-Тоо»

В 1923 году Касым Тыныстанов создал кыргызский алфавит на основе арабской вязи, он состоял из 22 букв. В 1924-м Ишеналы Арабаев на основе этого алфавита издал первый кыргызский букварь. В том же году по учебнику начали обучение в школах и стала выходить первая газета — «Эркин-Тоо».

Как известно, кыргызы в КНР до сих пор пишут, используя тот самый алфавит.

«Его было трудно освоить. Алфавит не передает все звуки языка: в арабском одна и та же буква может звучать по-разному», — говорит доцент университета имени Арабаева Кулумкан Садыкова.

Фото kloop.kg. Газета «Кызыл Кыргызстан», 1935 год, латиница

В 1927 году кыргызы перешли на латиницу, но филологи и это решение не приветствуют.

«Латинский алфавит тоже не смог полностью передать многие слова. Особенно заимствованные из русского, их очень трудно было написать на кыргызском, используя латиницу. Например, «фонарь» все равно писали и говорили без мягкого знака, а «завод» — «зоот», — говорит Кулумкан Садыкова.

В 1941 году Кыргызстан перешел на кириллицу. В этом алфавите до сих пор есть звуки, которые не присущи кыргызскому языку, — п, х, в.