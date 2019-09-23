От Енисея до Ала-Тоо. Пять фактов о кыргызском языке, которые вы не знали

В Кыргызстане сегодня ровно 30 лет со дня принятия закона о присвоении кыргызскому языку статуса государственного.
Кыргызский язык является одним из древнейших в мире. Он получил широкое распространение через устное народное творчество. Первой письменностью кыргызского народа считается орхоно-енисейская графика.
24.kg собрало пять фактов о государственном языке Кыргызстана.
1Первые упоминания
2Развитие кыргызского языка
Историки делят развитие древнекыргызского языка на три периода: енисейский (VII-XII века), алтайский (XIII-XIV) и тянь-шаньский (XV-XVI).
Язык енисейских кыргызов имеет сходство с хакасским, шорским и кыпчакским языками.
Алтайские кыргызы, кроме хакасского и тувинского, заимствовали некоторые слова и звуки у лобнорского (тюркский язык, входящий в карлукско-хорезмийскую группу).
С принятием ислама в X веке в лексиконе появилось много заимствованных слов из арабского языка. По некоторым данным, их количество в кыргызско-русском словаре К.Юдахина составляет до 5 процентов. Такие слова, как «колхоз», «совхоз» и другие, в обиходе появились в советский период. С приобретением независимости в кыргызский язык вошли слова «демократия», «укук», «эгемендүүлүк».
3В каком диалекте больше литературных слов
Лингвисты-филологи считают, что в южном диалекте кыргызов больше старых слов, связанных с тюркскими и алтайскими языками, древних окончаний и основ с долгими гласными.
4Первая письменность кыргызов
5О кыргызском алфавите
Как известно, кыргызы в КНР до сих пор пишут, используя тот самый алфавит.
«Его было трудно освоить. Алфавит не передает все звуки языка: в арабском одна и та же буква может звучать по-разному», — говорит доцент университета имени Арабаева Кулумкан Садыкова.
В 1927 году кыргызы перешли на латиницу, но филологи и это решение не приветствуют.
«Латинский алфавит тоже не смог полностью передать многие слова. Особенно заимствованные из русского, их очень трудно было написать на кыргызском, используя латиницу. Например, «фонарь» все равно писали и говорили без мягкого знака, а «завод» — «зоот», — говорит Кулумкан Садыкова.
В 1941 году Кыргызстан перешел на кириллицу. В этом алфавите до сих пор есть звуки, которые не присущи кыргызскому языку, — п, х, в.