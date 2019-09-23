Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев

Заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева задержали в рамках еще одного уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что в 2009 году Алмазбек Атамбаев, будучи премьер-министром Кыргызстана, незаконно подарил три пистолета — ТТ, CZ-75 и Ярыгина («Викинг») — Максиму Каганскому (в криминальном мире он известен как Решала), а в 2010-м — его жене Анастасии. Удостоверения на наградное оружие подписал действующий на тот момент министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.

Егор Скобеев в 2009 году работал заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата кабмина. Его обвиняют в коррупции.

По некоторым сведениям, сейчас Егор Скобеев находится в стационаре. Он госпитализирован в связи с предстоящей операцией и находится под круглосуточным конвоем. Мера пресечения ему будет избрана после окончания лечения.

Стоит отметить, что Следственный комитет России летом 2015-го тоже выяснял, дарил ли глава правительства КР пистолеты Glock-19 депутату Госдумы и другим двум подозреваемым в мошенничестве. Об этом сообщал «Коммерсант».

По данным издания, Генпрокуратура РФ поручила Следственному комитету выяснить законность происхождения наградных пистолетов Glock-19, которые обнаружены у депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова и двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве, по которому он пока проходит свидетелем. «Пистолетами они были награждены премьер-министром Киргизии в 2011 году», — писал «Коммерсант».

Как уточняется, согласно изъятым документам, пистолеты, а также по 50 патронов к ним выданы по распоряжению тогда премьера КР Алмазбека Атамбаева «за весомый вклад в развитие материально-технической базы» МВД КР.

Однако следствие установило, что оружие, ставшее наградным, закуплено в Австрии и оттуда же напрямую пришло в Россию, а не через Кыргызстан. «Именно обстоятельства его доставки в РФ и интересуют Генпрокуратуру. По словам депутата, в материально-техническом обеспечении МВД Киргизии он лично не участвовал и никакого отношения к этому не имеет. Генпрокуратуру заинтересовало и то, что чекист Мурзиков сообщил, что за наградное оружие платило не МВД Киргизии, а депутат Вороненков. Glock-19 NRGK004, судя по показаниям, обошелся ему в $150 тысяч. А в показаниях предпринимателя Виталия Качура говорится, что в мае 2011-го Денис Вороненков предложил ему и господину Мурзикову через своего знакомого в МВД Киргизии получить наградное оружие, оказав ведомству матпомощь в размере $150 тысяч. Правда, и он платил деньги не киргизам, а депутату от КПРФ», — писало издание.

Напомним, что в 2011 году министром внутренних дел Кыргызстана был Зарылбек Рысалиев.

Денис Вороненков — депутат Государственной думы РФ VI созыва. В октябре 2016-го эмигрировал на Украину. Убит 23 марта 2017 года в центре Киева.