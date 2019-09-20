На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска

В социальной сети Instagram на странице Bezpredelkg разместили фото танков. Автор сообщает, что технику перевозят на юг.

В Генеральном штабе ВС КР подтвердили информацию о перемещении военной техники из Бишкека в южные регионы. Однако в ведомстве объяснили, что танки везут для доукомплектования воинских частей Сухопутных войск.

«Один танк попросили органы местного самоуправления как постамент. Остальные две единицы перевозятся в части Сухопутных войск», — уточнили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что танки перевозят в Ошскую область и техника не предназначена для Пограничной службы.