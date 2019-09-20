Флейтистка из США Вивиана Гузман выступит в Бишкеке

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 25 сентября состоится уникальный концерт флейтистки Вивианы Гузман из США.

В программе — произведения Моцарта, Баха, Пьяццоллы, Гузман, Генина, Эльгара, Берченко, Молдобасанова.

Вивиана Гузман познакомит зрителей с флейтами мира. Ежегодно она дает более 80 концертов по всему миру, выступала в 127 странах.

Флейтистка солировала в 365 оркестрах мира, играла с известными артистами, такими как Михаил Барышников, Пласидо Доминго и Гленн Клоуз.

Сопровождать звезду с мировым именем будет Президентский камерный оркестр «Манас» — один из лучших оркестров республики под управлением народного артиста КР, лауреата международного конкурса, доцента Кыргызской национальной консерватории Эрниса Асаналиева.

Забронировать билеты можно по телефонам: 0555915374, 0704400002. Цена — 500-800 сомов.

24.kg является информационным партнером концерта.