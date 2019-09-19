Выставка выполненных в редкой технике картин открылась в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева сегодня открылась выставка заслуженного деятеля культуры КР Владимира Горового.

Работы выполнены в редкой технике — интарсия.

Когда подходишь к картинам ближе, понимаешь, какой это трудоемкий процесс.

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Сюжеты Владимир Горовой сначала переносит на бумагу, затем в натуральную величину на картон, потом на промежуточный материал. Мелкие кусочки дерева вырезает вручную. В одной картине может быть до двух тысяч элементов, которые автор укладывает как пазл. В результате появляется рисунок. Потом дерево полируется.

Работы представили и его ученики — Саламат Алмазбекова, Бегаим Байчубекова, Нуржамал Жолдош кызы, Айпери Еришева, Жылдызбек Токтогул уулу, Улара Каипова, Степан Новиков, Павел Колодов.

Работы Владимира Горового украшают резиденцию «Ала-Арча», находятся в музеях Германии и Китая, в Иркутском художественном музее, Одесской картинной галерее, у президентов России, Австрии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, в частных коллекциях.

Выставка продлится только до 23 сентября.