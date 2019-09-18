Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Готовы результаты экспертизы

Результаты комплексной экспертизы по определению причин гибели двухлетней девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области готовы. Однако следователи с ними еще не ознакомились. Об этом 24.kg рассказали в УВД региона.

По данным ведомства, заключение экспертов отправлено по почте. Как только следователи его получат, они примут решение предъявлять ли бабушке ребенка обвинение и следует ли переквалифицировать статью. Уточняется, что в рамках досудебного производства введены временные ограничения на передвижение женщины внутри страны. Покидать Кыргызстан ей запрещено. Следователи изъяли у нее документы.

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Мать девочки заявила, что никаких претензий не имеет и отказывается поддерживать обвинение, если оно будет выдвинуто. Уголовное дело, отметим, возбуждено по факту смерти девочки по статье «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР.

Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении ребенка.