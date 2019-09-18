Изнасилования продолжаются. Количество преступлений против детей не снижается

В Кыргызстане с 2016-го сохраняется негативная тенденция роста преступлений в отношении детей. За 2017-2018 годы этот уровень поднялся на 28,4 процента. Не снижаются и показатели преступности среди несовершеннолетних. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил омбудсмен Токон Мамытов.

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По его данным, в прошлом году совершено 1 тысяча 368 преступлений против детей. Изнасилования оказались на первом месте — 42 случая.

Как правило, жертвами педофилов становятся дети мигрантов. Токон Мамытов и сотрудники аппарата акыйкатчи рекомендуют правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс о детях и ввести определение «дети мигрантов».

Кроме того, омбудсмен считает, что нужно внести поправки и в Уголовный кодекс, чтобы преступник, умышленно причинивший вред ребенку, от ответственности не освобождался ни при каких условиях.