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Общество

В учениях «Центр-2019» задействуют почти 130 тысяч человек

На полигоне «Эдельвейс» состоялось открытие стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Уточняется, что учения продлятся до 21 сентября. В них примут участие воинские контингенты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая.

«В учениях задействуют почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц боевой техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов. Основные действия развернутся на военных полигонах России. На полигоне «Донгус» в Оренбургской области разыграют совместные практические действия войск. Ряд тактических эпизодов отработают на территориях стран-участниц, включая учебный центр «Эдельвейс» Сухопутных войск ВС КР. В ходе учений военные отработают вопросы применения группировок войск коалиции государств-партнеров при борьбе с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности в Центральноазиатском стратегическом направлении», — проинформировали в Генштабе.
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