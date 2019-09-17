В Бишкеке граждане, недовольные конфликтом на границе, озвучили свои требования

В Первомайской районной администрации Бишкека собралось около 50 человек, недовольных ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

По словам заместителя акима района Мавляна Аскарбекова, инициативная группа решила написать свои требования и отправить их властям.

В их числе — создание государственной комиссии и предоставление достоверной информации.

Также пришедшие требуют перевести авиабазу «Кант» в Баткенскую область.

Между тем среди собравшихся есть те, кто призывает идти в сквер имени Максима Горького на митинг.