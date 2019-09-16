11:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Закон о профсоюзах. Депутаты не учли мнения общественности и правительства

«Депутаты Жогорку Кенеша приняли новый закон о профсоюзах в первом чтении, не учитывая мнения общественности и отрицательного заключения правительства», — заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg председатель профсоюза работников лесных отраслей Канатбек Осмонов.

Читайте по теме
Защита трудящихся по-депутатски. Зачем профсоюзы хотят сделать карманными?

По его словам, законопроект вынесли на общественное обсуждение еще в апреле 2019 года. Профсоюз Кыргызстана и общественность направили парламентариям множество замечаний к документу. В том числе против нынешней редакции выступила Международная организация труда.

«Однако инициаторы не учли замечания. Документ был принят в первом чтении в первоначальном виде. Более того, в июне, незадолго до ухода депутатов на каникулы, его пытались принять во втором и третьем чтениях. Но не удалось. В сентябре его рассмотрение возобновилось. Оказалось, что законопроект не рассмотрели два парламентских комитета. Мы направили им все нужные документы. Надеемся, они услышат наш голос», — отметил Канатбек Осмонов.

Он добавил: если законопроект примут в нынешнем виде, то есть вероятность, что все имущество Федерации профсоюзов будет распродано. «Трудящимся негде будет отдохнуть», — заключил председатель профсоюза.
Ссылка:
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Профсоюзы нашли коррупцию в новом проекте закона об их деятельности
Федерация профсоюзов признала, что Мирбека Асанакунова избрали незаконно
Президента просят обратить внимание на проблемы в Федерации профсоюзов
Дело по Мирбеку Асанакунову затягивают из-за жены-депутата
Кыргызстан могут лишить статуса ВСП+ из-за нового закона о профсоюзах
Защита трудящихся по-депутатски. Зачем профсоюзы хотят сделать карманными?
О нелегитимности деятельности председателя Федерации профсоюзов КР
На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Горнорудный комбинат в Кара-Балте может заработать в ближайшее время
От горнодобывающей отрасли в бюджет поступило около 10 миллиардов сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в&nbsp;день Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в день
Омурбек Текебаев: На&nbsp;встречу с&nbsp;президентом меня лично не&nbsp;приглашали Омурбек Текебаев: На встречу с президентом меня лично не приглашали
Бизнес
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК