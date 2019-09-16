Закон о профсоюзах. Депутаты не учли мнения общественности и правительства

«Депутаты Жогорку Кенеша приняли новый закон о профсоюзах в первом чтении, не учитывая мнения общественности и отрицательного заключения правительства», — заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg председатель профсоюза работников лесных отраслей Канатбек Осмонов.

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По его словам, законопроект вынесли на общественное обсуждение еще в апреле 2019 года. Профсоюз Кыргызстана и общественность направили парламентариям множество замечаний к документу. В том числе против нынешней редакции выступила Международная организация труда.

«Однако инициаторы не учли замечания. Документ был принят в первом чтении в первоначальном виде. Более того, в июне, незадолго до ухода депутатов на каникулы, его пытались принять во втором и третьем чтениях. Но не удалось. В сентябре его рассмотрение возобновилось. Оказалось, что законопроект не рассмотрели два парламентских комитета. Мы направили им все нужные документы. Надеемся, они услышат наш голос», — отметил Канатбек Осмонов.

Он добавил: если законопроект примут в нынешнем виде, то есть вероятность, что все имущество Федерации профсоюзов будет распродано. «Трудящимся негде будет отдохнуть», — заключил председатель профсоюза.