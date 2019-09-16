Конфликт на границе. Таджикская сторона продолжает несогласованное строительство

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

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Уточняется, что трасса Ош — Баткен — Исфана открыта для передвижения транспорта.

«Кыргызская сторона продолжает асфальтирование дороги Кок-Таш — Ак-Сай. Кроме того, ГПС КР строит погранпост в местности Дача в населенном пункте Ак-Сай Баткенского района. Однако таджикская сторона продолжает проведение несогласованных работ на неописанном участке», — отметили в ведомстве.

В Погранслужбе объяснили, что власти соседней республики начали стройку в двух местах — в Баткенском районе в местности Жака-Орук и Лейлекском районе в местности «Футбольное поле». На последнем участке работы приостановлены.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы в местности Жака-Орук.