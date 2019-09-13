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Общество

Суд вместо детского сада. Иск горожан возвращен из-за несоблюдения процедур

Межрайонный суд вернул иск о признании недействительными приказов ФУГИ о передаче здания детского сада с прилегающим участком судебному департаменту. Об этом 24.kg сообщила представитель общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова.

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«В определении указана причина возрата — не соблюден досудебный порядок урегулирования споров. Другими словами, мы должны обратиться в ФУГИ или правительство, чтобы отменили свои приказы о передаче помещения», — отметила она.

Светлана Антропова сказала, что ранее ФУГИ отменял приказ по представлению Генеральной прокуратуры. Это решение департамент опротестовал в суде.

«Получается, Фонд госимущества не может сам отменить свой приказ. Какой смысл обращаться к ним? Только в судебном порядке можно прекратить право пользования земельным участком. Удивляет, что судья, зная это, возвращает иск», — недоумевает она.

Представитель ОФ добавила, что, исполняя указание суда, правозащитники направили административную жалобу в ФУГИ и кабмин.

«Получив ответ, повторно направим в межрайонный суд административный иск от жителей и общественного фонда», — подчеркнула Светлана Антропова.

Напомним, что приказ о передаче в оперативное управление здания Фонд госимущества выпустил 10 марта 2017 года. Здание бывшего детского сада конфисковано в пользу государства по решению Первомайского суда Бишкека 13 октября 2016-го. В декабре 2018 года стало известно, что в здание переедет Первомайский суд.
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