Суд вместо детского сада. Иск горожан возвращен из-за несоблюдения процедур

Межрайонный суд вернул иск о признании недействительными приказов ФУГИ о передаче здания детского сада с прилегающим участком судебному департаменту. Об этом 24.kg сообщила представитель общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова.

Читайте по теме Здание детского сада отдали суду. Бишкекчане не согласны

Светлана Антропова сказала, что ранее ФУГИ отменял приказ по представлению Генеральной прокуратуры. Это решение департамент опротестовал в суде.

«Получается, Фонд госимущества не может сам отменить свой приказ. Какой смысл обращаться к ним? Только в судебном порядке можно прекратить право пользования земельным участком. Удивляет, что судья, зная это, возвращает иск», — недоумевает она.

Представитель ОФ добавила, что, исполняя указание суда, правозащитники направили административную жалобу в ФУГИ и кабмин.

«Получив ответ, повторно направим в межрайонный суд административный иск от жителей и общественного фонда», — подчеркнула Светлана Антропова.

Напомним, что приказ о передаче в оперативное управление здания Фонд госимущества выпустил 10 марта 2017 года. Здание бывшего детского сада конфисковано в пользу государства по решению Первомайского суда Бишкека 13 октября 2016-го. В декабре 2018 года стало известно, что в здание переедет Первомайский суд.