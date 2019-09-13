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Общество

Штормовое предупреждение. В некоторых регионах Кыргызстана заморозки

В некоторых районах Кыргызстана ожидаются заморозки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 15-16 сентября на большей части территории республики временами дожди, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха.

Ночью 17 сентября в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ожидаются заморозки до −2 градусов.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
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