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Общество

Дело Дамирбека Асылбек уулу рассматривается в Алматинском городском суде

Алматинский городской суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу. Об этом сообщает «Азаттык».

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По информации, апелляционную жалобу подали шесть фигурантов дела, в том числе Дамирбек Асылбек уулу.

Напомним, экс-депутата парламента КР признали виновным и приговорили к 10 годам заключения по обвинению в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде».

Еще двух граждан Кыргызстана, 39-летнего Уланбека Мурадилова и 34-летнего Чингиза Абакирова, суд признал виновными в участии в преступной группе.
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