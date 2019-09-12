Дело Дамирбека Асылбек уулу рассматривается в Алматинском городском суде

Алматинский городской суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу. Об этом сообщает «Азаттык».
Напомним, экс-депутата парламента КР признали виновным и приговорили к 10 годам заключения по обвинению в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде».
Еще двух граждан Кыргызстана, 39-летнего Уланбека Мурадилова и 34-летнего Чингиза Абакирова, суд признал виновными в участии в преступной группе.