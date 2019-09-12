Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в день

Бывший министр социального развития Лунара Мамытова опубликовала в Twitter свои подсчеты ежедневного заработка учителя.

По ее мнению, педагогам грех ждаловаться: у учительницы младших классов за день набегает 6 тысяч сомов.

«Мне тут посчитали доход одной учительницы начальных классов...у которой 2 класса. Продленку проводит каждый день — с человека 300 сомов, по 20 учеников в среднем, получается в день только 6000 сомов ... А это больше прожиточного минимума в месяц», — написала Лунара Мамытова.

Депутат парламента Евгения Строкова, комментируя 24.kg твит Мамытовой, сказала, что автор погорячилась. «Лунара Мамытова — моя бывшая коллега, и мне не хотелось бы ее обидеть. Но она говорит очень странные вещи. Многие родители просят, чтобы была продленка, потому что они заняты на работе и делать дома задания нет времени. Я поверю, что учитель может заработать в месяц 20 тысяч сомов, но не такие суммы, как говорит Лунара. Скажу больше, никакой учитель не пожелает работать в группе продленного дня только из-за любви к работе — это ведь дополнительная нагрузка. Ранее на продленку нанимали отдельного воспитателя, который готовил домашние задания с детьми», — пояснила Евгения Строкова.

Если есть у учителей такой доход, то я уйду из депутатов и вернусь на работу в школу. Евгения Строкова

Отметим, Лунара Мамытова уже во второй раз из-за своих твитов и постов в соцсетях попадает в скандальные ситуации. Будучи заместителем министра труда и социального развития, Лунара Мамытова написала, что пенсионеры в Кыргызстане могут откладывать средства и ездить отдыхать за границей.