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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (444)

Состояние здоровья бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева ухудшилось

В Свердловском районном суде Бишкека сегодня не состоялось рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Адвокаты сообщили 24.kg, что причина переноса — ухудшение здоровья бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.

«Но сегодня мы должны были заслушивать свидетелей, прилетевших из Австрии. Однако заседания продолжатся только в понедельник. И свидетели, скорее всего, уедут, и привезти их будет проблематично», — сказал Нурбек Токтакунов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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