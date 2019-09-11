Состояние здоровья бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева ухудшилось

В Свердловском районном суде Бишкека сегодня не состоялось рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
«Но сегодня мы должны были заслушивать свидетелей, прилетевших из Австрии. Однако заседания продолжатся только в понедельник. И свидетели, скорее всего, уедут, и привезти их будет проблематично», — сказал Нурбек Токтакунов.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.