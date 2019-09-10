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Общество

Главой ГУБОП МВД стал Каныбек Абдрахманов. Он обвинялся в вымогательстве взятки

Начальником Третьего управления Службы криминальной милиции МВД назначен Каныбек Абдрахманов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что ранее оно называлось Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.

Сообщается, что Каныбек Абдрахманов ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство взятки.

«В 2017 году его и еще нескольких милиционеров задержали сотрудники АКС ГКНБ. Их водворили в СИЗО. Однако в суде Каныбека Абдрахманова оправдали за недоказанностью вины», — сообщили редакции.

Отметим, что ранее должность начальника ГУБОП занимал Акылбек Мамасейитов, ныне являющийся начальником УВД Баткенской области.
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