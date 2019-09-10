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Общество

Перепись населения Кыргызстана пройдет с помощью мобильных телефонов

Нацстатком разработал программное обеспечение мобильного приложения для проведения электронной переписи населения. Об этом сообщил сайт ведомства.

Приложение протестировали во время пилотной переписи населения и жилищного фонда в Токмаке и Чуйском районе Чуйской области, а также в Кум-Бельском айылном аймаке Иссык-Кульского района.

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«Результаты тестирования мобильного приложения показали, что улучшилось качество полученных данных, сократилось время на обработку информации, появилась возможность оперативно выявлять и исправлять ошибки. Поэтому решено провести полномасштабную перепись населения и жилищного фонда Кыргызстана при помощи мобильного приложения с использованием мобильных телефонов переписчиков», — говорится в сообщении.

Напомним, всеобщая перепись населения пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года.
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