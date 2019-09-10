У 20 школ Бишкека нет правоустанавливающих документов на земельные участки

У 20 школ Бишкека отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Начальник управления муниципального имущества мэрии столицы Нурдин Тынаев сообщил, что из 109 школ (в их число входят также центры детского творчества, вечерние и вспомогательные учебные заведения) документы оформлены только у 89.

«Из 84 детских садов оформлено только 58 госактов. В организациях здравоохранения документы есть у 61 объекта из 81. По всем остальным ведется совместная работа с управлениями земельных ресурсов, землепользования и строительства, образования. По некоторым объектам идут судебные процессы», — отметил он.

По словам Нурдина Тынаева, муниципалитет планирует завершить работу по оформлению земельных участков учреждений образования и здравоохранения в ближайшее время.