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Общество

Здание детского сада отдали суду. Бишкекчане не согласны

Бишкекчане не согласны с передачей здания детского сада Судебному департаменту. Они готовы оспорить решение Фонда по управлению государственным имуществом в суде. Об этом сообщила в Facebook член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, фонд и жители Первомайского района обратились в Межрайонный суд Бишкека с требованием признать недействительными приказы ФУГИ о передаче здания детского сада с прилегающим участком Судебному департаменту. 

«Будет ли вынесено судьями законное решение или ворон ворону глаз не выклюет, и здание детского сада с огромной вместимостью и шикарным земельным участком останется в крепких руках Фемиды?» — написала она.

Напомним, приказ о передаче в оперативное управление здание Фонд госимущества выпустил 10 марта 2017 года. Здание бывшего детского сада конфисковано в пользу государства по решению Первомайского суда Бишкека 13 октября 2016 года. В декабре 2018-го стало известно, что в здание переедет Первомайский суд.
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