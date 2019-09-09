Здание детского сада отдали суду. Бишкекчане не согласны

Бишкекчане не согласны с передачей здания детского сада Судебному департаменту. Они готовы оспорить решение Фонда по управлению государственным имуществом в суде. Об этом сообщила в Facebook член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, фонд и жители Первомайского района обратились в Межрайонный суд Бишкека с требованием признать недействительными приказы ФУГИ о передаче здания детского сада с прилегающим участком Судебному департаменту.

«Будет ли вынесено судьями законное решение или ворон ворону глаз не выклюет, и здание детского сада с огромной вместимостью и шикарным земельным участком останется в крепких руках Фемиды?» — написала она.

Напомним, приказ о передаче в оперативное управление здание Фонд госимущества выпустил 10 марта 2017 года. Здание бывшего детского сада конфисковано в пользу государства по решению Первомайского суда Бишкека 13 октября 2016 года. В декабре 2018-го стало известно, что в здание переедет Первомайский суд.