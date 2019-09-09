Цифра дня. 115 месторождений пресных подземных вод разведано в Кыргызстане

В Кыргызстане разведаны и учтены 115 месторождений пресных подземных вод. Об этом говорится в проекте Концепции развития горнодобывающей отрасли и охраны недр на 2019-2024 годы. Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования вынес документ на общественное обсуждение.

Отмечается, что выдано около 420 лицензий на отбор подземных вод.

«В 90 процентах право пользования недрами на отбор принадлежит местным компаниям. Контроль за этим процессом недостаточен, много случаев несанкционированного отбора вод из скважин. Часто объемы воды не учитываются приборами, соответственно, не отлажен механизм сбора роялти, предусмотренный Налоговым кодексом», — говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что население платит только за доставку, но не за саму воду. «В результате высококачественная питьевая вода расточительно используется для полива и технических нужд», — говорится в документе.

В южных областях республики разведаны практически все водные ресурсы и их прирост в будущем маловероятен. На севере страны есть неразведанные ресурсы.